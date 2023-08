Un murale lungo 47 metri per celebrare Sant’Agostino 

Tra via Roma e via Torino, a Pauli Arbarei, è stato concluso un imponente murale di 47 metri le cui immagini, di altezze variabili, raccontano la festa di Sant’Agostino, venerato in paese. È stato realizzato dall’artista collinese Gisella Mura proprio di fronte alla piazza che porta il nome del santo. «Per noi è un murale identitario che raffigura una ricorrenza importante della nostra comunità e il 28 agosto, alle 17, ci sarà l’inaugurazione», annuncia il sindaco Antonio Sanna. Il murale è formato da riproduzioni pittoriche di fotografie che provengono dall’archivio storico comunale e sono datate tra il 1940 e il 1960. «La scelta del bianco e nero è stata fatta per rimanere fedeli all’originale», spiega l’artista. ( g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA