Un murale in ricordo di Daniele 

Sguardo sereno e viso sorridente. Così, a Dolianova, in tanti ricordano Daniele Picciau, il ragazzo di 32 anni morto lo scorso 12 novembre in un tragico incidente sulla Statale 387 in cui rimasero coinvolti altri tre ragazzi per fortuna senza gravi conseguenze.

La sua immagine è fissata ora nel muro di via Pertini, alla periferia del paese con il volto di Daniele in primo piano e sullo sfondo il paese circondato dalle rigogliose colline del Parteolla. «Siamo molto felici di vedere realizzato questo murale in suo onore - dice il fratello Alessio - Daniele era un ragazzo solare, ben voluto da tutti. L’idea di ricordarlo con un dipinto è della famiglia e dei suoi amici più stretti». La scomparsa del giovane aveva scosso l’intera comunità. Una gran folla, con tanti amici di Daniele arrivati dal circondario, aveva assistito incredula al suo funerale nell’antica chiesa di San Biagio. (c. z.)

