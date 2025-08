Un murale in ricordo di Asia Loddo 

Un mazzo di rose colorate, e quel sorriso speciale capace di illuminare la vita di chi l’ha conosciuta. Una delle immagini che ritraggono Asia Loddo, la giovane quartese che ha perso la vita lo scorso aprile dopo una caduta dallo scooter all’altezza di Is Pontis Paris e quattro giorni di agonia nel reparto di Rianimazione del Brotzu, pronta a diventare un murale in suo ricordo. I genitori e gli amici hanno già contattato l’artista - Emanuele Boi, in arte Skan - e lanciato una raccolta fondi sul web per finanziare l’opera.

Il ricordo

L’iniziativa è partita dalla famiglia della 16enne quartese, con l’amica Shana Pitzalis in prima linea. «Con Asia condividevo tutto, ancora stento a crederci», racconta mentre qualche lacrima scende giù. Già ieri, primo giorno di raccolta sulla piattaforma web Gofundme, si è registrato un boom donazioni in poche ore. «Per chi ha conosciuto Asia sa quanto lei fosse una persona genuina, piena di vita e di amore che ha sempre donato al prossimo. Con questa raccolta fondi vorremmo realizzare un murale per ricordarla», spiega l’amica del cuore, «ringraziamo in anticipo chiunque possa dare un contributo, anche con una donazione minima, per aiutarci in quest’iniziativa per noi molto importante». Scelta anche la facciata dove verrà realizzata l’opera, tra via Fiume e via San Benedetto, dove Asia ha vissuto ed è cresciuta.

Il padre

L’obiettivo è raggiungere la somma di 2mila e 500 euro, e completare l’opera entro il 5 settembre, giorno in cui Asia avrebbe compiuto 17 anni. «Manca come l’aria, questo murale sarà un modo per ricordarla anche se è sempre presente in tutte le cose che faccio», le parole del padre Agostino Loddo. Quasi quattro mesi fa la scelta d’amore dei genitori dopo la tragedia: donare gli organi della 16enne morta quel maledetto 13 aprile. «Nel dolore abbiamo pensato fosse la cosa giusta da fare, poter aiutare chi aveva bisogno di un trapianto ci fa immaginare che Asia sia ancora viva», dice papà Agostino che - con la voce rotta dalla commozione - spera di incontrare chi, grazie a quella donazione, ha avuto la possibilità di una seconda vita. «Un giorno vorremmo conoscere chi ha ricevuto il cuore di nostra figlia, abbracciare questa persona e sentire quel cuore che batte ancora».

Il sogno

Il ricordo di Asia è ancora vivo. «Era una figlia stupenda, solare e bravissima in cucina, una passione che le ho trasmesso io», racconta il padre, chef di professione. «Ha rinunciato a tanti veglioni di Capodanno per aiutarmi nel lavoro, per lei era un piacere imparare quel mestiere che sognava di fare un domani. Studiava per diventare una cuoca professionista, e oltre all’Alberghiero seguiva stage per specializzarsi», ricorda. «Sono certo che avrebbe realizzato il desiderio di aprire un ristorante tutto suo, se solo la vita non le avesse riservato questo brutto destino».

RIPRODUZIONE RISERVATA