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Norbello.
12 maggio 2026 alle 00:10

Un murale in piazza del Popolo in ricordo di Raffaele Manca 

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La “sua” comunità ma anche tantissime persone arrivate da diversi centri del territorio hanno preso parte in piazza del Popolo a Norbello all’inaugurazione del murale dedicato a Raffaele Manca. Un momento sentito, promosso dai familiari e dal Centro servizi socio-comunitari Aps, per ricordare, a tre anni dalla scomparsa il già sindaco, consigliere regionale e parlamentare.

Durante la cerimonia, è stato ricordato il suo impegno politico, culturale e sociale, che prima di morire lo aveva visto guidare il comitato civico (che ora porta il suo nome) in difesa dell’ospedale Delogu di Ghilarza e dei servizi sanitari dell’Alto oristanese. Tutti aspetti messi in luce da Quirico Mura e dalla moglie Annalisa Angioni. Il murale è stato realizzato dall’artista norbellese, Archimede Scarpa, legato alla famiglia Manca da un rapporto di lunga amicizia. L’opera si distingue per la scelta di unire due tecniche: una parte in ceramica e una parte eseguita con lo sgraffito, metodo decorativo che prevede l’incisione di strati di intonaco sovrapposti. Una soluzione che conferisce al lavoro profondità, resistenza e un forte valore simbolico.

«Raffaele Manca – ha evidenziato l’artista – è stato un capace animatore socioculturale, che saputo creare spazi di aggregazione e iniziative che hanno segnato la crescita di molti giovani del paese. Tra i ricordi evocati, la costruzione del campo sportivo e il circolo , luogo di incontro e musica per intere generazioni». ( s. c. )

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