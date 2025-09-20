Un murale in memoria dell’editore vagabondo 

Un murale per ricordare Tziu Antoni Cuccu, l’editore vagabondo scomparso nel 2003 che ha contribuito a valorizzare la lingua sarda. È stato dipinto dall’artista-pittore originario di Orroli Stefano Pani su una grande parete di un edificio privato in prossimità dell’ingresso nord del paese (via Nazionale 387) ed è stato inaugurato ieri sera.

L’iniziativa – con il via libera del Comune di San Vito – è partita dalla famiglia di Antoni Cuccu. Nel corso della serata si sono esibiti il grande maestro di launeddas Luigi Lai, i suonatori di launeddas di San Vito, i tenores di Seneghe e i poeti Celestino Mureddu e Cristoforo Muntone.

Antoni Cuccu durante la sua vita viaggiò in tutta l’isola in occasione delle feste ed annotò (per poi stampare in piccoli libriccini) centinaia di versi dei poeti “improvvisatori” in lingua sarda. L’inaugurazione del murale cade in occasione del 104esimo anniversario dalla nascita. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA