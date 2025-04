Un murale green per la riqualificazione urbana 

Da una parte un grande fondale marino con i pesci che nuotano però in mezzo alla plastica e all’inquinamento, dall’altra i fenicotteri al parco di Molentargius e adesso nel mezzo un frutteto con fiori e farfalle. E con questo sono tre i murales realizzati nei muri di Margine Rosso vicino alla rotatoria, nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana portato avanti dall’associazione Cittadinanza Attiva Oikos assieme al Comune e finanziato dall’amministrazione nell’ambito della rassegna “Ripensare la e le città”.

Dopo Manu Invisible e Retro questa volta l’opera è dell’artista Viola Vistosu che si è avvalsa della collaborazione di cittadini così come era accaduto in occasione della realizzazione degli altri due murales. Anche questa volta ci sarà un’inaugurazione in grande stile prevista per lunedì alle 10,30. L’opera si chiama “S’ega pinta”. Come nelle altre due occasioni saranno presenti le autorità comunali, i soci di Cittadinanza attiva Oikos e tanti cittadini.

«Questo nuovo murale ha voluto rappresentare un agrumeto», spiega il presidente di Cittadinanza attiva Oikos Michele Randaccio. «Il tema è legato alla festa degli alberi perché quando siamo andati nelle scuole insieme alla Coldiretti abbiamo piantato anche questi alberi». E non finisce qui, «I murales saranno in tutto cinque. Il prossimo sarà realizzato con i ragazzi del liceo artistico». ( g. da.)

