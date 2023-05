Un murale fatto dagli studenti 

Un murale che raffigura il volto di Alessandro Manzoni all’ingresso della scuola secondaria di via Garbaldi a Maracalagonis: lo ha voluto la scuola e lo hanno realizzato lo street artist Manu Invisible e i ragazzi della stesso Istituto. «Il murale – ha detto la dirigente scolatica Emanuela Lampis - rende omaggio a Manzoni e alla sua influenza duratura sulla cultura e sulla lingua italiana. Ma ciò che lo rende ancora più speciale è che sia stato realizzato in collaborazione con studenti partecipanti al progetto Pon (Programma operativo nazionale) con l'obiettivo di promuovere l'istruzione e lo sviluppo dei giovani attraverso una serie di progetti educativi». Per i ragazzi anche l'opportunità di imparare la street art e di lavorare a fianco di un artista di fama internazionale come Manu Invisible. (ant. ser.)

