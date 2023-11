Un murale di Manu Invisible dedicato alla panificazione 

È passato un po’ in sordina l’avvio del murale “Intrecci” da parte di Manu Invisible nella cabina Enel di via Amsicora a Domusnovas: accompagnato da un operatore video, l’artista 33enne ha finora lavorato quasi in solitaria all’opera che, afferma, «è stata concordata con l’associazione Scarzella e nasce su ispirazione della mia poetica degli ultimi anni legata all’impatto nel sociale».

Il tema è la panificazione: «Mostrerà – anticipa l’artista – scorci di vita quotidiana del passato con trasposizioni dell’odierno e sviluppi verso la modernità: in pratica un dialogo tra passato, presente e futuro della panificazione». L’inaugurazione avverrà domani alle 11,30 con una piccola festa. (s. f.)

