Un murale di 15 metri racconta la festa di San Giovanni Battista 

Chiunque imbocchi via San Giovanni Battista verso l’omonima grotta, non potrà non notarlo grazie ai suoi colori sgargianti e ad un’estensione di ben 15 metri: si tratta di “Sulle orme di san Giovanni”, il murale dell’artista domusnovese Ziu Mariano Caredda che riassume in 4 pannelli incorniciati gli elementi simbolici della grande processione serale che caratterizza la festa patronale di san Giovanni Battista, in corso in questi giorni.

Inaugurato nella serata di giovedì e benedetto da don Vittorio Scibilia, l’enorme murale presenta come primo scenario tre suonatori di launeddas a cui fanno seguito un tradizionale carro con giogo di buoi, il simulacro di San Giovanni Battista ed infine la vecchia chiesetta medioevale di san Giovanni, meta della processione di 4 ore prevista proprio oggi a partire dalle 19. «Ho preso spunto da foto di fine 1800 volendo raffigurare fin da subito le scene più emblematiche della festa. Ci sono voluti 2 mesi e mezzo di lavoro» ha detto l’artista. «Chiunque passerà da qui avrà ben vivo sia il ricordo sia la benedizione della festa patronale», ha evidenziato don Scibilia. «Grazie a Mariano - sono le parole della sindaca Isangela Mascia - per questo bel regalo che impreziosisce la festa patronale più antica del paese con cui si celebravano i contadini, il raccolto ed anche le coppie». Al taglio del nastro anche l’assessora alle Politiche giovanili Arianna Porcu, il presidente Mariano Fais ed alcuni componenti del comitato di san Giovanni Battista.

RIPRODUZIONE RISERVATA