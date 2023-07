Un murale dedicato allo scialle 

Un murale per raffigurare uno degli elementi portanti (lo scialle) del costume femminile tradizionale. A Pimentel il giovane artista Davide Manca (docente all’Accademia di Belle Arti di Sassari) ha realizzato l’opera, con la collaborazione di Laura Pistidda, su una parete del paese. «Abbiamo scelto di realizzare questo murale perché sia fonte di promozione per un progetto di valorizzazione del paese di Pimentel, della sua storia, della sua cultura e delle sue tradizioni, per molti del tutto sconosciuti», spiegano i committenti dell’opera, Rossano Corongiu e Marco Collu. La scelta del soggetto non è casuale: «Abbiamo scelto di rappresentare il costume di Pimentel e in particolare "lo scialle" in quanto, nonostante il paese sia stato sempre povero e improntato sul lavoro agro-pastorale, le donne hanno sempre avuto una forte abilità artistica e manuale nel ricamo, tanto da creare un'opera speciale e unica». (ig. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA