Un murale dedicato all’artista Maria Lai in via Grazia Deledda 

A Sant’Antioco si arricchisce il percorso di street art con una nuova opera dedicata a Maria Lai, tra le più importanti artiste sarde e italiane del Novecento. Il murale, realizzato dall’artista sardo Skan all’inizio di via Grazia Deledda, è il terzo intervento che contribuisce a trasformare lo spazio urbano in un luogo di arte, memoria e identità culturale. La conclusione dell’opera ha rinnovato l’entusiasmo dell’amministrazione comunale per un progetto avviato circa 7 anni fa, con il coinvolgimento dei ragazzi del servizio civile, impegnati nella realizzazione del catalogo dell’arte muraria cittadina. «Da allora - ha detto il sindaco Ignazio Locci - il percorso ha visto la partecipazione di alcuni tra i migliori artisti sardi e non solo, sotto la direzione artistica di Giorgio Casu. Ogni opera che finiamo e inauguriamo rigenera quel senso di entusiasmo con cui abbiamo iniziato questo progetto sulla street art». La nuova creazione rende omaggio a Maria Lai, la cui ricerca artistica richiama in particolare il mondo della tessitura, elemento centrale della sua poetica, proiettandolo in una dimensione contemporanea. L’intervento si inserisce in una piazzetta che il sindaco ha definito la “piazzetta delle donne sarde”, dove l’arte celebra figure femminili simbolo dell’isola. (s. g.)

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