Un murale dedicato alla Madonna 

Domani alle 18 sarà presentato a tutta la comunità di Pimentel “La processione”, il murales di 270 per 180 centimetri commissionato dal Comune e fortemente voluto dal comitato della festa della Madonna del Carmelo.

L’opera è stata realizzata in una parete dell’ex Monte granatico ed è stata coordinata, fin dalle prime fasi, dal docente dell’Accademia di Belle Arti di Sassari Davide Manca. «Sono stato contattato perché realizzassi un intervento murario che rappresentasse un momento religioso, così insieme alle studentesse Mara Masala e Alessandra Fiori abbiamo iniziato a lavorare al progetto», afferma Manca, che è cresciuto a Pimentel.

Per arrivare all’immagine in acrilico che sta prendendo vita Manca, Masala e Fiori sono partiti da alcune fotografie degli anni Cinquanta: «Le studentesse si sono ispirate a un’immagine che rappresenta un momento della processione, che poi hanno rielaborato per il murale». (y. m.)

