Un murale dedicato alla donazione degli organi 

Una scelta non casuale. «Questa terra, questa parte della Sardegna è particolarmente sensibile alla donazione», ha detto a Orgosolo Fausto Zamboni, chirurgo dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Il paese adesso ha un nuovo murale, dedicato proprio alla donazione degli organi. Realizzato da Teresa Podda e Vincenzo Floris, è stato inaugurato nel fine settimana. Zamboni ha proseguito: «Dobbiamo ringraziare tutte le istituzioni che ci supportano. Ci auguriamo che questo sostegno possa esserci anche in futuro, per far sì che l’attività di trapianto possa essere mantenuta e anche implementata nelle sue varie forme».

«Chi ama dona la vita», si legge sul murale carico che adesso fa bella mostra nel cuore di Orgosolo. E ancora: «In ricordo di chi donando gli organi ha donato la vita». In primo piano, poi, ben visibile, anche il logo dell’associazione Trapiantati Sardegna Odv. «Noi ci stiamo muovendo per sensibilizzare i cittadini e per promuovere la cultura della donazione, ma non solo - ha detto Graziano Verachi -. Vogliamo lanciare un appello, affinché il settore non venga trascurato ma potenziato». Carla Fundoni, presidente della commissione regionale Sanità, conclude: «Da parte nostra ci sarà il massimo impegno per tutelare pazienti e operatori sanitari». (g. l.)

