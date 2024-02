Un murale dedicato al parco di Pixinortu  

Un murale per Pixinortu: questa l’idea del comitato permanente a difesa del polmone verde sansperatino. Un’idea di sensibilizzazione, ma anche un inno all’amore di tanti cittadini per il bosco. Per farlo, però, servono soldi e così è partita la campagna di raccolta fondi per creare una nuova opera d’arte nel paese museo.

«Cosa pensate se diciamo San Sperate? Pesche? Arte? Murales?», si legge nella nota che annuncia la raccolta fondi online. «E se vi dicessimo che a San Sperate è presente uno tra i più estesi residui di bosco di pianura del Campidano? Ben 5 ettari di pioppi, lecci, frassini. Ce l'ha rivelato durante un convegno dello scorso 21 dicembre sul bosco un esperto botanico che ne è appassionato, li censisce e li studia. Dal confronto che è seguito agli interventi degli esperti è emerso chiaramente che Pixinortu è parte fondamentale dell'identità dei sansperatini, che custodiscono preziosi ricordi, storie svoltesi all'interno della cornice del bosco».

L’obiettivo stabilito per la raccolta fondi è di 10mila euro e dopo un giorno se ne contano quasi mille. La richiesta da parte del comitato è (ovviamente) quella di partecipare numerosi.

