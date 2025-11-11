VaiOnline
Narcao
12 novembre 2025 alle 00:30

Un murale dedicato ai minatori 

Ieri mattina, a Rio Murtas (frazione di Narcao) in via Europa, si è tenuta l'inaugurazione del murale realizzato dall'artista Stefano Pani, dedicata alla tradizione mineraria e al duro lavoro del minatore. Alla presenza del parroco don Diego Cerniglia, del sindaco, degli assessori, di Lillino Pisci (minatore di Terraseo), dei bambini della scuola dell'infanzia e della popolazione, si è potuta ammirare la terza opera (le precedenti a Terraseo e Narcao) di Pani. «È stato uno dei lavori più emozionanti che ho realizzato - ha detto - come ho scritto nella poesia, la figura del minatore è diventata un monumento: simbolo di rispetto, orgoglio e onore, una figura importantissima che non poteva mancare». «Continuiamo a investire nella cultura che richiama il turismo e la memoria - ha detto il sindaco Antonello Cani - con quest'opera trasmettiamo un messaggio alle nuove generazioni. Ringrazio l'artista e la famiglia Manca, che ci ha dato l'opportunità di realizzare l'opera sulla parete della sua casa».

