Un murale dedicato ai contadini 

Presto a Gesturi verrà realizzato un altro murale. Lo scorso anno un’opera è stata dedicata al Beato Nicola eseguito tenendo come base la stessa fotografia in bianco e nero di Fra Nicola con il bambino, con uno sfondo di campi dorati tipici della Marmilla. A breve, lo stesso muralista Stefano Pani realizzerà un murale che richiama una scena della cultura contadina del paese: un carro con i buoi che trasporta il grano appena mietuto, e sarà dipinto nella superficie esterna del palazzo municipale, ampia 53 metri quadri. «Vogliamo contribuire all’abbellimento del nostro paese», dice il sindaco Emilio Serra. Quest’opera si configura sia come attrazione turistica, ma anche come decoro urbano. «Il murale è inserito in un progetto più ampio che mira alla valorizzazione del paese attraverso l’esaltazione degli elementi più caratteristici della nostra tradizione: da qui la scelta di un’immagine simbolo della cultura contadina e agropastorale di Gesturi», conclude il primo cittadino. (g. g. s.)

