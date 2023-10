Un murale dedicato a Gigi Riva 

«Papà il giorno prima aveva detto che ci sarebbe stato. Poi ha cambiato idea. Siamo qui noi e siamo felici di questo regalo». Nicola e Mauro Riva, figli di Gigi “Rombo di Tuono”, non hanno nascosto l’emozione quando è stato inaugurato, ieri sera all’ingresso dello stadio Amsicora, il murale dedicato al più grande giocatore di calcio del Cagliari, simbolo della squadra rossoblù e dello storico scudetto del 1969-1970. Molte le persone presenti, con un gradito regalo: il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Gigi Riva ha scelto di essere sardo, di condividere i valori identitari e umani di questa terra. La Sardegna è diventata la sua casa. Fondamentale come giocatore e dirigente nella nazionale italiana. Un campionati, esempio di lealtà sportiva, testimonianza per le nuove generazioni di come debba intendersi lo sport».

L’opera

L’organizzazione è stata curata dal direttivo del comitato Una statua per Gigi Riva, (Pietro Porcella, Giovanni Dore, Oliviero Salvago, Adriano Reginato, Stefano Arrica, Ferdinando Secchi, Mauro Pinna e Luca Telese, che proseguono nel loro progetto per realizzare una statua per Rombo di Tuono). Presenti gli ex rossoblù, compagni di Gigi Riva, i ragazzi della scuola calcio che porta il nome di Riva e tanti tifosi e appassionati del Cagliari del passato. «In un calcio che sta perdendo valori e che mette solo l’aspetto economico davanti a tutto, la figura di Gigi Riva ci dà l’idea di come dovrebbe essere praticato lo sport e il calcio», ha spiegato Dore. Una grande festa per poi scoprire il murale, opera del pittore Giorgio Casu con la collaborazione della cooperativa Skizzo, di Mauro Pinna.

RIPRODUZIONE RISERVATA