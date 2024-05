A Genuri un murale dedicato a Gigi Riva per commemorare il campione scomparso nel gennaio scorso. L’idea, nata dai consiglieri comunali Gianni Melis e Gianluca Vacca, è stata accolta positivamente: «In origine volevamo realizzarlo sulla facciata della casa museo della famiglia Marras-Atzori in via Gaspare, intitolata allo scomparso Francesco Marras che ra un grande tifoso del Cagliari, ma essendo in pieno centro storico non era possibile», spiega Melis. La volontà di vederlo realizzato era tanta e la popolazione di Genuri ha addirittura fatto una raccolta di firme: «Ci è stato proposto di poterlo realizzare in una parete dell’area sportiva polivalente e il primo giugno ci sarà l’inaugurazione. Ringraziamo la famiglia Marras-Atzori per il contributo alla realizzazione», continua Melis. A rendere l’opera realtà l’artista collinese Gisella Mura: «Onorata e lusingata di aver potuto realizzare e dedicare un’opera pittorica al mito». (g. g. s. )

