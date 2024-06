Un murale dedicato a chi ha donato gli organi 

A Orgosolo un nuovo murale rende omaggio a coloro che, donando gli organi, hanno ridato una speranza di vita a chi soffriva.

L’opera realizzata dagli artisti locali Vincenzo Floris e Teresa Podda, col patrocino dell’Associazione sarda trapiantati odv e Cantine Orgosolo, è comparsa nella facciata del b&b MaRiMa in via Sant’Antonio. Ad accompagnarla, i versi del poeta Kikissu Mereu, fra l’apprezzamento di residenti e turisti che non hanno perso occasione per diffonderla sui social. Forte la valenza sociale dell’iniziativa, partita il 25 aprile, durante il convegno sulla storia del muralismo, trovando ampio sostegno fra i promotori. «Siamo onorati di aver dato forma a quest’opera - dice Teresa Podda - purtroppo nel tempo, abbiamo perso diversi compaesani, ultimo il giovanissimo Giovanni Antonio Congiargiu, ma pur nel dolore le famiglie hanno trovato la forza di donare la vita a chi era meno fortunato. La nostra è sempre stata una comunità attenta al sociale, siamo felici di questa iniziativa». Gli fa eco Vincenzo Floris: «Il murale nasce anche per dare forza e valore al lavoro che l’associazione dei trapiantati porta avanti da anni. Abbiamo accolto con grande piacere l’idea, che riflette sul grande senso di solidarietà e amore».

RIPRODUZIONE RISERVATA