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Orgosolo.
23 luglio 2026 alle 00:45

Un murale con la bandiera russa, scandalo social 

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La Russia sbarca a Orgosolo con una bandiera che “sventola” al fianco della caricatura della presidente della Regione, Alessandra Todde. La notizia è esplosa ieri sul web ma il singolare murale campeggia ormai da alcuni mesi in un muro di cemento armato nella strada di ingresso del paese da Nuoro, nella zona artigianale.

In un paese capace di esprimere la “ribellione” all’occupazione militare delle terre come accadde con la rivolta di Pratobello, o che si è ribellata al nuovo assalto dei signori del vento (da Orgosolo è partita la movimentazione della legge di iniziativa popolare Pratobello 24) compare un murale con una bandiera del governo guidato da Valdimr Putin, che da anni ha ingaggiato una guerra per occupare le terre del Donbass.

L’autore e la motivazione ufficiale del messaggio per ora restano ignoti, come ignota è la scelta della posizione: proprio al fianco del volto della Todde. Di certo però c’è che la bandiera russa non è passata inosservata: «Anche i carabinieri si erano informati – spiega il primo cittadino Pasquale Mereu – come noi, ma di fatto l’Italia e l’Europa hanno posto degli embarghi alla Russia, e non c’è nulla che vieti l’esposizione della bandiera che ormai è sul quel muro già da alcuni mesi».

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