Un murale come dedica d’amore 

Un murale per ricordare Massimo Cocco, il diciannovenne morto in un incidente stradale lo scorso gennaio sulla strada statale 195 all’altezza di Maddalena Spiaggia. È comparso per Pasqua in piazzetta Sardara, voluto dalla famiglia: «Nulla mai ci dividerà», è la frase che accompagna l’opera. Volto sorridente e sguardo intenso, Massimo accenna un dolce sorriso quasi a voler dire «Eccomi, sono qui». La firma è di Manu Invisible, di casa a Quartucciu con la sua arte.

A un passo dal cuore

«Mi prendo cura del suo ricordo. Non c’è più, eppure è sempre con me. Distante ma sempre presente. A un passo dal cuore, a un bacio di distanza. Alzo gli occhi al cielo e mi fermo a cercare la mia stella», sono le dolci parole di Federica per ricordare quel ragazzo con cui stava costruendo il suo futuro. Nella stessa piazzetta ci sono anche altri due murales, dedicati ad altrettanti giovani quartuccesi strappati troppo presto alla vita. C’è il volto di Beatrice Lopez, la giovane promessa della pallavolo venuta a mancare a soli 15 anni per un cancro, alla quale il Comune ha anche intitolato il palazzetto dello sport in via Monte Spada. E quello di Giovanni Auriemma, raffigurato con la chitarra in mano, che in quella piazza per anni ha incontrato gli amici, luogo di emozioni e di risate, che ancora oggi risuonano tra quelle panchine, nascoste tra gli alberi secolari.

Lo spazio dei ragazzi

Sono tutti e tre, uno a fianco all’altro raffigurati in tutta la loro spensieratezza, bellezza e allegria. Massimo, Giovanni e Beatrice, tre generazioni diverse, tre storie differenti che si incrociano e si incontrano in uno spazio che ha visto crescere numerose generazioni di ragazzi e ragazze, i loro primi baci e le prime confidenze. Quartucciu non è legata alla tradizione dei murales, ma questi dei tre giovani sono il simbolo dell’amicizia e dell’amore incondizionato che resiste nel tempo. L’idea di un dipinto per onorare Massimo, come già successo per Beatrice e Giovanni, anche questa volta è piaciuta molto al sindaco Pietro Pisu, che, nonostante qualche esponente della Giunta abbia storto il naso, non ha esitato a dare le autorizzazioni necessarie per realizzarlo: «Mi piace che i ragazzi vogliano tenere vivo il ricordo di un amico attraverso l’arte, riqualificando oltretutto un posto a loro caro, dove i ricordi si incontrano. È il loro modo di tenerli vicino, non solo va rispettato, ma anche condiviso».

