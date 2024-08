Un murale all’esterno del Geomuseo 

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti a Masullas. Oggi a partire dalle 18.30, nell’area mercato di piazza San Leonardo, ci sarà l'inaugurazione del progetto "Il Museo fuori dal museo". In programma il taglio del nastro ufficiale del nuovo murale dell’artista Giorgio Casu, introduttivo all’esperienza all’interno del GeoMuseo Monte Arci “Stefano Incani”. A seguire, alle 19, il via alla passeggiata da piazza San Leonardo al GeoMuseo Monte Arci, per la presentazione del progetto di rigenerazione urbana di via Nazionale e dei lavori finali che hanno coinvolto il Giardino Botanico Arci. La sera spazio alla condivisione e socializzazione, con la “Festa dell'emigrato", al quale è abbinata anche la “Sagra della Carapigna”, organizzata dalla Pro Loco. Dalle 20, in piazza Sepuvelda, si parte con l’apericena in piazza. Alle 22 la degustazione di carapigna, musica e balli con il gruppo “Tres Passos”. Da mezzanotte in poi open drink e dj set anni ’80-’90-2000. (g.pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA