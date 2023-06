Un morto nel palazzo in fiamme 

L'incendio sarebbe partito dal basso del palazzo. Le fiamme hanno innescato l'esplosione di alcune bombole di acetilene presenti nel cantiere, che poi avrebbero coinvolto l'impalcatura e il cosiddetto “cappotto”, i pannelli collocati sopra l'intonaco, facendo bruciare in pochi minuti tutto il palazzo fino al tetto. «Uscite, qui scoppia tutto», gridavano in tanti. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti. Gli anziani sono stati fatti sedere con le maschere per l'ossigeno.

Il bilancio, per ora, è di un morto - un 45enne non ancora identificato - e 13 feriti, di cui tre gravi. Un centinaio di persone fuori da casa: sono gli abitanti di quattro civici dichiarati inagibili. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.

Roma. Un boato, il fumo denso che avvolge tre scale di un palazzo di sette piani in ristrutturazione. Quando il fumo raggiunge il tetto, un fuggi-fuggi: panico, ustionati che corrono, chi si copre il volto con panni per non essere intossicato. Le esplosioni si susseguono. Alle 14 un giorno di festa diventa una tragedia per decine di famiglie che vivono nell'edificio in via Edoardo d'Onofrio a Colli Aniene, periferia di Roma.

Bilancio pesante

Le indagini

L'incendio sarebbe partito dal basso del palazzo. Le fiamme hanno innescato l'esplosione di alcune bombole di acetilene presenti nel cantiere, che poi avrebbero coinvolto l'impalcatura e il cosiddetto “cappotto”, i pannelli collocati sopra l'intonaco, facendo bruciare in pochi minuti tutto il palazzo fino al tetto. «Uscite, qui scoppia tutto», gridavano in tanti. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti. Gli anziani sono stati fatti sedere con le maschere per l'ossigeno.

Le testimonianze

«Sono in corso i lavori per il bonus», racconta uno dei residenti, «abbiamo sentito dei botti e poi ci siamo accorti che erano i pannelli del cappotto che andavano a fuoco. Io abito al terzo piano ad una scala precedente a quella dove si è sviluppato l'incendio, siamo riusciti a far scendere tutti ma il fuoco si è alzato fino al terrazzo». Il fumo, le esplosioni e la paura sono raccontati da tutti gli inquilini, anche da chi non era nell'edificio. «Ero al supermercato», dice una ragazza, «all'improvviso ho sentito dei botti forti, poi il fumo nero e la gente che urlava». Le scene più forti sono iniziate quando le persone sono fuggite in strada: «Una ragazza completamente ustionata aveva in braccio un bambino», racconta una testimone, «abbiamo tenuto il piccolo fino a che non è arrivato il padre. È stato angosciante».

I soccorsi

Che tutto si è svolto in pochi minuti lo conferma il comandate provinciale dei vigili del fuoco, Alessandro Paola: «L'incendio ha avuto uno sviluppo rapido e ha interessato tutta la verticale dell'edificio». Un grazie ai soccorritori, in particolare ai vigili del fuoco e a tutte le forze dell'ordine, è arrivato dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

