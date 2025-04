Un morto e un muro di silenzio 

Il profilo del killer non è ancora stato tracciato e nemmeno il movente appare chiaro. Gli agenti del commissariato di Tortolì sono a caccia di indizi nel tentativo di sbrogliare la matassa dell’omicidio del 22enne Marco Mameli, avvenuto la sera del primo marzo a Bari Sardo. Le indagini del personale guidato dal dirigente Fabrizio Figliola, coordinate dalla pm Giovanna Morra, sono in pieno svolgimento. Le domande sull’omicidio, dopo 45 giorni, non hanno ancora risposte e inquadrare il drammatico episodio si sta rivelando piuttosto complicato.

Il dramma

«Com’è possibile che una famiglia venga lasciata così, nell’angoscia, nel buio, nel dolore più disumano, senza nemmeno uno spiraglio di verità? Questo silenzio non è solo assordante. È crudele. È complice». L’ha scritto sui social Serena Lai, la madrina della vittima. In questa vicenda ci sono pochi punti fermi. Anzitutto per il momento non c’è traccia dell’omicida: l’episodio, accaduto intorno alle 23 del primo sabato di marzo, si è verificato senza che, almeno apparentemente, nessuno abbia avuto modo di vedere. Pochi istanti in cui il killer ha inferto a Marco Mameli tre coltellate, uccidendolo sul colpo. Mameli, originario di Ilbono, non aveva precedenti. All’Intermare di Arbatax svolgeva, per conto della Movicar construction di Tortolì, la professione di operaio (era stato assunto il 3 aprile 2023) e amava i cavalli. Gli agenti del commissariato stanno scavando nella vita passata del ragazzo alla ricerca di qualche appiglio. In tale contesto sono stati sentiti, oltre ai familiari e agli amici, anche altri ragazzi presenti quella sera. A cominciare da quelli che erano in compagnia di Giampaolo Migali, il 27enne di Girasole che ha confessato di aver ferito Andrea Contu (26, di Ilbono) smarcandosi, però, dall’agguato mortale. Assistito dall’avvocato Marcello Caddori, compare, in qualità di indagato per lesioni, in un fascicolo parallelo a quello istruito per l’omicidio.

Muro di omertà

La famiglia, che legalmente si è affidata all’avvocato Gianluigi Mastio, è in attesa di una svolta. «Ogni giorno che passa senza risposte - ha aggiunto in una riflessione la madrina di Marco Mameli - è una ferita che si riapre, un’ingiustizia che pesa sempre di più. Chiediamo solo verità». L’assenza di videocamere nella zona di via Santa Cecilia sta rendendo il lavoro degli inquirenti, che mantengono un riserbo strettissimo, di certo non semplice. L’omicidio è un vero rompicapo, senza movente, senza e senza indagati e senza l’ombra del killer. Ma dalle indagini scientifiche, corroborate dai prelievi di organi e tessuti effettuati durante l’autopsia, potrebbero iniziare ad arrivare nuovi e determinanti elementi.

