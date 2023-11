Un monumento dedicato alla “Sassari” 

Tre opere d’arte commemorative provenienti dall’ex caserma “Vittorio Emanuele III” di Trieste, erette per ricordare le gesta e il valore della Brigata “Sassari” negli eventi che la videro coinvolta dal Primo al Secondo conflitto mondiale, sono state riallocate a Cagliari, Sassari e Nuoro nelle caserme che ospitano i militari dei suoi reggimenti storici, il 151° e il 152°.

Fra i tre siti individuati per ricollocare i monumenti c’è la caserma “Monfenera” in città, sede del 151° reggimento. A Sassari è stata scelta la “Gonzaga”, a Nuoro la caserma “Gigli”.

Nella caserma cagliaritana arriva “La Piramide”, dedicata proprio al 151° reggimento che ha sede alla “Monfenera”. È costituita da una piramide rivestita di lastre di marmo locale che poggia su un basamento rivestito della stessa pietra, di dimensioni più grandi. Il monumento è contornato da manufatti di cemento che raffigurano ogive di artiglieria, a forma di quadrilatero. Alla base della piramide, una teca di vetro contiene la terra dei campi di battaglia. Ai piedi della piramide è raffigurata la croce dei Savoia in tessere di mosaico. La piramide riporta iscrizioni sulla faccia principale in onore dei caduti dalla Prima guerra mondiale e, più in basso, altre scritte che sono state rimosse. La cuspide della piramide è un monolite appoggiato sui quattro angoli.

