Un monumento ai cavalli utilizzati nelle miniere 

È stato inaugurato ieri il belvedere di Normann, riqualificato e trasformato dai volontari-cittadini dell’associazione Villaggio Normann.

Uno spazio d’arte comunitario tra la montagna e il mare, concepito dai volontari con il Collettivo Giuseppefraugallery, che si compone di due parti: dal lato della montagna sono stati scolpiti dei gradini ad anfiteatro che ricordano le capanne in cui si riunivano gli antichi nuragici, mentre nel lato che guarda al mare, da cui si abbraccia con lo sguardo tutto il Golfo del Leone, è stato installato un monumento ai cavalli che venivano utilizzati in miniera, costruito con i tronchi in legno portati a riva dalle onde. Un monumento con una forte valenza simbolica perché riprende la storia di Bosano, un cavallo sepolto qui dal 1957 e che ha trascorso buona parte della sua vita nei cunicoli minerari. L’opera di riqualificazione, eseguita dai cittadini-volontari è stata coordinata dall’architetto Francesco Careri, più volte ospite della comunità di Normann. Da ieri si potrà ammirare il paesaggio mozzafiato da Normann in un contesto riqualificato, ripulito e ispirato dalla storia del villaggio. «È un luogo dove si potrà ascoltare il silenzio - dice Pierluigi Carta, presidente dell’associazione Villaggio Normann - vedere il tramonto e le stelle ma anche riunirsi per partecipare a riunione politiche ed estetiche».

