Un montepremi di 9.500 euro, domani il Palio degli asinelli  

Decimoputzu si prepara ad accogliere il Super palio sardo degli asinelli con un ricco montepremi per i primi quattro classificati.

La seconda edizione della manifestazione, nata all’insegna della tradizione, della convivialità e della musica, inizierà alle 16 di domani nell’area di via del Parco. Tra gli eventi in programma la cerimonia del battesimo della sella, dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Saranno inoltre presenti diversi punti ristoro e, al termine della manifestazione, lo spettacolo musicale Fantasias de ballos, che chiuderà la serata. Al torneo, che nella scorsa edizione aveva fatto registrare numerose presenze, parteciperanno fantini da tutta l’Isola. Il montepremi complessivo è di 9.500 euro, di cui 8.500 destinati ai quattro vincitori del Palio degli asinelli e i rimanenti 1000 al Palio delle contrade putzesi.

«ll Palio nasce quasi come una scommessa, partendo dalla consapevolezza che tradizioni come questa hanno sempre fatto parte della storia del paese. Con questo spirito», fanno sapere dall’associazione “L’asinello”, che organizza la manifestazione, «abbiamo voluto riproporre questo appuntamento, capace di coinvolgere la comunità e, allo stesso tempo, di valorizzare le nostre tradizioni. Il successo ottenuto nella prima edizione ci ha dato la conferma che la strada intrapresa è quella giusta».

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