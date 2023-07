Un Monte, tante incompiute 

La piscina di Farcana dà il meglio di sé, in queste torride giornate d’estate. Accoglie i vacanzieri o semplicemente quei nuoresi alla ricerca di un’alternativa al mare, in quota e a pochi chilometri dalla città. «Peccato che tutto intorno regni il degrado - afferma con rammarico Antonio Costa, guida del comitato Monte Ortobene Ultima spiaggia -. La nostra cima meriterebbe ben altra valorizzazione, alla luce delle enormi potenzialità».

Svolta turistica

Negli ultimi anni se ne è parlato a più riprese. La cima-simbolo di Nuoro, angolo di paradiso ambientale raccontato dal premio Nobel Grazia Deledda, «deve avere dal Comune le attenzioni che merita», prosegue Costa. Aggiunge: «L’ex hotel Esit è abbandonato, così come l’ex ristorante Fratelli Sacchi. I campetti da tennis e da calcetto di Farcana regalano un pessimo spettacolo, insieme all’impianto per il calcio trasformato in parcheggio per le auto. Per non parlare di Sedda Ortai: lì viene effettuato solo lo sfalcio dell’erba, di tanto in tanto. Siamo sempre al punto di partenza. L’unica novità sono i bagnetti pubblici e l’apertura dell’ostello: troppo poco».

Il vicesindaco, nonché assessore allo Sport e ai Lavori pubblici, Fabrizio Beccu, puntualizza: «Intanto abbiamo aperto la piscina olimpionica e restituito alla città una struttura bellissima. Inoltre, dopo tantissimo tempo è stato consegnato l’ostello e la prossima settimana sarà inaugurata la nuova griglieria, proprio accanto al parco del Monte. Insomma, ci sono diverse novità positive».

Programmazione

I numerosi volontari del comitato Monte Ortobene Ultima spiaggia si affidano al loro portavoce per svelare un malcontento condiviso. I rapporti con l’amministrazione comunale sono tutto sommato buoni e all’insegna del dialogo, ma i cittadini pretenderebbero maggiore impegno e intraprendenza da chi guida la città. «Sul Monte non esiste una seria programmazione - dice Costa -. Per esempio, anche sul parco dell’anello vediamo un prato verde che viene di continuo rattoppato. Ecco, noi pensiamo che gli interventi debbano essere differenti, fatti con un certo stile e in un certo modo, se si punta alla valorizzazione turistica». Antonio Costa rincara: «Intanto, trovo strano che un comitato di cittadini faccia più del Comune. Poi, perché ci sono tante strutture chiuse e abbandonate? Il motivo è semplice: l’ente non fa programmazione sul Monte e gli investitori non si fanno avanti, a parte l’unico privato che tra pochi giorni inaugurerà la sua attività di ristorazione accanto al parco».

Campo sportivo

È quell’impianto destinato al calcio, incastonato in mezzo alla fitta vegetazione di Farcana. «Oggi è solo un ampio parcheggio per le auto», sentenzia Costa. Fabrizio Beccu assicura: «Con il progetto RiMonte lì faremo un campo in erba sintetica. Infine, riqualificheremo tutte le strutture sportive accanto alla piscina. I soldi ci sono, partiremo presto con la progettazione».

