Un mondo a colori  nel cuore storico 

Un avamposto della comunità futura nel centro storico. È il frutto del progetto Iti (Interventi integrati territoriali) Sassari Storica, giunto alle battute conclusive nei giorni scorsi nella scuola di San Donato. «Le attività – riferisce Silvia Monti, coordinatrice della cooperativa Airone che ha gestito il progetto – hanno fornito un supporto relazionale e negli studi, attraverso il doposcuola e i laboratori per i genitori dei ragazzi». Settanta i piccoli partecipanti, dai 6 ai 14 anni, di cui 30 originari dell'Africa, 7 dell'Asia, 19 dell'Est Europa e 15 italiani. «Immagino – commenta questi numeri la dirigente dell'istituto comprensivo Patrizia Mercuri – che il mondo del futuro assomiglierà alla scuola di san Donato e noi adulti possiamo imparare da loro a convivere pacificamente». Iti Sassari Storica è iniziato nel 2021, in piena era Covid, avvalendosi di quattro educatrici e una mediatrice culturale. Che hanno condotto un lavoro finanziato dalla comunità europea e che ha visto operare in sinergia l'amministrazione comunale coi Servizi sociali, l'istituto di san Donato e il terzo settore con Airone. «Questo è un esempio autentico di integrazione sociale – chiarisce Gianfranco Meazza, assessore ai Servizi sociali e vicesindaco, che si è già attivato per dare continuità al progetto – Contiamo di ripresentarlo sfruttando finanziamenti ministeriali e regionali». Le ricadute positive degli Interventi integrati territoriali ricevono il plauso degli stessi genitori, anche per gli effetti sulla capacità di attenzione dei piccoli. «Hanno mostrato scarsa attenzione – afferma Monti – durante le attività, per cellulari e social. Tutto questo a vantaggio di una grande capacità relazionale e di un grande interesse a incontrare l'altro».

