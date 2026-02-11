Un Monastir travolgente 

Monastir 3

Valmontone 0

Monastir (4-3-3): Cocco; Pinna, Cortinovis, Porru, Piseddu; Conti (23’ st Piras), Corcione, Pisano (45’ st Bellino); Gibilterra (23’ st Leone), Aloia (44’ st Solmonte), Ardau (23’ st Jah). In panchina Fusco, Filigheddu, Ferraro, Collu. Allenatore Angheleddu.

Valmontone (4-2-3-1): Yimga; Bailo (40’ st Conte), Tarantino, Mikhaylovskiy (1’ st Molinari), Virdis; Aurino, Marconato; Bertoldi (44’ st Di Marco), El Bakthaoui (40’ st Gallo), Senesi (22’ st Roberti); Cali. In panchina Tisato, Mariani, Vinelli, Polletta. Allenatore Tiozzo.

Arbitro: Ambrosino di Nola.

Reti: 18’ st Gibilterra, 22’ st Pinna, 30’ st Aloia.

Note: ammoniti Mikhaylovskiy, Jah.

Il Monastir si impone sul Valmontone e agguanta il terzo posto. La squadra di Angheleddu offre una prova maiuscola soprattutto nella ripresa. Il primo squillo del match è degli ospiti: al 2’ ci prova Senesi ma il tiro è centrale e Cocco blocca.

Al 10’ Gibilterra sfiora la traversa da fuori. Al 14’ Virdis da sinistra fa partire dal limite un tiro-cross di poco alto. Al 21’ punizione di Pinna da posizione defilata, la palla finisce sull’esterno della rete. A metà frazione fase di stallo del match con i laziali che fanno fatica in fase di costruzione del gioco. Al 28’ botta dalla distanza di El Bakhtaoui, bravo Cocco a sventare. Al 34’ il Monastir va vicino al vantaggio: Corcione calcia una punizione dalla trequarti, palla vicina al palo.

La ripresa

I campidanesi creano subito diverse opportunità. Al 4’ Yimga è bravo su tiro angolato in area di Porru. Dopo un minuto Corcione sfiora ancora l’incrocio dei pali su punizione. Al 15’ risponde il Valmontone con un tiro da fuori di Senesi, blocca Cocco. Al 18’ i biancoblù passano in vantaggio: Gibilterra riceve palla in area e fa partire un sinistro angolato che non lascia scampo a Yimga. Spinge ancora il Monastir che al 20’ sfiora il gol con un tiro di Ardau. Al 22’ arriva il raddoppio grazie a una splendida punizione dal limite di Pinna che si insacca sotto l’incrocio. Al 30’ Leone serve Aloia che cala il tris grazie a un piattone in area. Al 32’ Piras calcia a botta sicura, ma il portiere chiude lo specchio. Nel finale il Monastir gestisce il vantaggio.

