Un moddizzosu in giro a Londra 

Per le strade grigie di Walthamstow, quartiere di Londra, da diversi anni si può sentire una nuova fragranza che ha origine dalla Sardegna: è il profumo frutto del talento di Stefano Campus, 26 anni, panettiere di Ilbono. Da giovanissimo ha lasciato il suo paese portando con sé i segreti del suo mestiere e l’amore per la sua terra che ogni giorno lo ispira. «Sono partito a 19 anni dopo essermi diplomato all’alberghiero di Tortolì e aver fatto l’ultima stagione estiva come pizzaiolo. Sono partito sia per sfidare me stesso, sia per non rimanere con le mani in mano aspettando la prossima stagione. Arrivai a Londra che non sapevo l’inglese, ma questo non mi fermò: notai da subito le opportunità lavorative che offriva questa città».

Nuova vita

Così Stefano ha iniziato la sua nuova vita in Inghilterra, trovando subito lavoro come pizzaiolo, accolto con calore. Il suo sogno non poteva fermarsi lì: «Per un anno ho lavorato facendo più straordinari possibile e frequentando un corso di inglese. Iniziai a pensare che la fatica avrebbe fruttato meglio se investita su me stesso».

London calling

Dopo essersi informato su procedure burocratiche e prezzi degli affitti, a 16 mesi dal suo arrivo a Londra Stefano ha aperto il suo primo negozio ristrutturato con le sue mani in soli due mesi. Come una porta da Walthamstow alla Sardegna attraverso sapori e odori.