Un mito per grandi e piccoli 

Il Teatro Doglio di Cagliari è esploso in un mare di entusiasmo e colori rossoblù: oltre seicento bambine e bambini sono accorsi per onorare e ricordare la leggenda: «Gigi, Gigi» hanno più volte gridato, quasi a voler invocare la presenza Riva tra loro. Nel cuore della Gigi Riva Football Week, la città celebra gli 80 anni di “Rombo di Tuono” e il mito di Gigi Riva torna a vivere tra memorie, emozioni e nuovi incontri.

Tra i bambini

Ieri, a conquistare gli sguardi dei piccoli tifosi è stato un altro Gigi, Buffon, invitato speciale di giornata, assieme al giornalista televisivo Marco Cattaneo. Con carisma, ha parlato dell’amicizia con Riva e del suo insegnamento, rivolgendosi alle bambine e ai bambini con parole semplici e sincere. «Essere qui è una gioia immensa, un onore per me e un’occasione per conoscere questa comunità e portare un pezzo di Riva nei cuori dei più piccoli», racconta, «Gigi Riva è un sardo nell’anima, uno che qui ha trovato felicità e ha restituito alla Sardegna tutto il suo amore. È stato bellissimo vedere la curiosità e l’energia dei bambini, ascoltare le loro domande e rispondere».

Le mostre

Gli eventi in città hanno creato un vero itinerario emotivo: alla Manifattura Tabacchi, la mostra immersiva “Luigi”, visitabile fino a domani, riporta indietro negli anni e racconta l’infanzia del campione a Leggiuno e il suo arrivo a Cagliari. Mentre nello spazio delle “Officine” la riproduzione dei murales che punteggiano l’Isola e ritraggono i momenti di gloria di “Rombo di Tuono”, continuano a essere testimoni silenziosi del legame eterno tra Gigi e la sua Sardegna.

Intanto, nei campi dell’Ossigeno, i giovani si sono sfidati nello street soccer, mentre il Planetario de L’Unione Sarda ha mostrato il cielo del 7 novembre 1944, il giorno in cui Riva è nato, una serata stellata in cui sembrava già scritto il destino del campione.

Hombre vertical

A chiudere, un’ultima dedica al “Doglio” con la serata “El Hombre Vertical”, in cui (con Enrico Pilia e Valentina Campus) Marco Bucciantini ha raccontato di un Riva che, con cuore e coraggio, non è stato solo un atleta, ma un simbolo etico e morale. «Nel volto di Riva c’era tutto, per questo era l’eroe dei nostri padri e tramite loro è arrivato a noi. Gigi Riva è il campione che ci è stato raccontato. Per me con lui se n’è andato babbo un’altra volta e se n’è andato il secolo», ha detto commosso il giornalista (di Sky ma non solo), ricordando la scomparsa del proprio padre due anni prima e i suoi racconti su Rombo di tuono.

