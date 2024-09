Un missile Houthi colpisce Israele:  l’ira di Netanyahu 

TEL AVIV. Nel giorno in cui gli Hezbollah libanesi sparano decine tra razzi e droni nel nord di Israele - dopo che sabato il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva addirittura annunciato l’apertura «il prima possibile» di un fronte di guerra con il Libano - per la prima volta un missile sparato dagli Houthi supera la contraerea alleata volando sopra il Mar Rosso e avvicinandosi a soli 35 chilometri dall’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv.

Allarme rosso

All’aeronautica militare israeliana sono servite ben undici ore per dichiarare che il missile terra-terra lanciato dall’area costiera dello Yemen settentrionale alle 6,21 dal gruppo filo Iran era stato colpito da un missile intercettore, che non è però riuscito a distruggerlo completamente. L’ordigno si è spezzato in aria e la testata, come altri detriti, è caduta scavando un cratere che ha consentito ai filo iraniani di cantare vittoria per qualche ora. Al vicino aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv le telecamere hanno ripreso i passeggeri mentre correvano verso i rifugi appena sono state attivate le sirene, mentre il traffico aereo veniva bloccato per breve tempo. L’allarme è durato poco, poi gli addetti alla sicurezza hanno controllato le piste in cerca di eventuali frammenti e l’aeroporto ha ripreso a funzionare. Le schegge sono cadute vicino a una stazione ferroviaria alla periferia della città di Modin causando danni e un incendio è scoppiato nella foresta vicino a Lod.

Il comando del fronte interno non ha cambiato le linee di sicurezza per la popolazione e la replica dello Stato ebraico non si è fatta attendere. «Gli Houthi dovrebbero sapere che chiunque cerchi di fare del male a Israele pagherà un caro prezzo. Chi ha bisogno di un promemoria visiti il porto di Hodeida», ha avvertito Netanyahu durante la riunione di gabinetto del governo, facendo riferimento ai raid del 20 luglio che hanno mandato in fumo metà del porto usato dagli Houthi per ricevere le armi inviate da Teheran. La risposta Houthi è stata provocatoria: un annuncio in cui si avvertono i residenti di Tel Aviv che «l’area è una zona di guerra attiva e li invitano a evacuare nella zona umanitaria nel deserto del Negev», quindi una copia del testo che l’Idf invia ai residenti di Gaza prima di bombardare un’area.

L’appello del Papa

Ieri intanto il Papa all'Angelus ha ricordato la vicenda orribile dei sei ostaggi israeliani trovati morti dall'esercito durante l'irruzione in un tunnel vicino a Rafah. E, nel lanciare l'ennesimo appello per la fine delle ostilità a Gaza, e non solo, ha espresso la sua vicinanza a tutte le famiglie degli ostaggi in mano ad Hamas dal 7 ottobre, dei quali ha chiesto il rilascio.

