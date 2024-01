«Un missile di Gigi Riva, il mio braccio rotto e un incontro fantastico» 

Una sera all’improvviso: «Buonasera. Sono quel calciatore del Cagliari che a Roma, qualche anno fa, ti ha colpito con una pallonata rompendoti un braccio». E lì, quando al telefono sentivi quella voce metallica, restavi silente, inebetito, trafitto da un fendente potente come quello su cui nulla potè neppure il grande Sepp Maier nella “Partita del Siglo” contro la Germania in Messico.

«Parlo con Danilo Piroddi? Sono Gigi Riva».

Era il 25 aprile del 2020, il telegiornale della sera era appena iniziato. La pandemia teneva in casa a forza mezzo mondo. Anche se già con qualche allentamento nelle restrizioni. «Mi sembra ieri. E ora non posso credere che il nostro Gigi Riva non ci sia più, che non potrò venire a Cagliari a trovarlo come ci eravamo ripromessi». Danilo Piroddi, oggi sessantunenne, nel 1970 era un bambino di nove anni, figlio di un maresciallo di Marina cagliaritano emigrato a Messina. Il padre di Danilo, Flavio, sulla scia dello scudetto e per via della lontananza da casa, era tifosissimo del Cagliari. E, nell’ottobre dell’anno del Tricolore, di rientro da un viaggio di lavoro, organizzò una vacanza con la famiglia. Quel che si verificò diede vita a una storia minima, che però appartiene agli aspetti dimenticati della vita del Mito, su cui, per il resto, è stato scritto e riscritto davvero tutto. L’Unione Sarda fece in modo di far incontrare almeno telefonicamente Gigi Riva e Danilo Piroddi a distanza di cinquant’anni dal “fattaccio”. E per Piroddi – che dopo aver vissuto fino all’anno scorso a Siracusa, si è trasferito a Ragusa dove lavora come letturista per conto di un’azienda municipalizzata nel settore idrico – il ricordo di quel viaggio è indelebile proprio per l’episodio del braccio rotto dal tiro di Riva: «Prima tappa Roma, che non avevamo mai visto». Fatto sta che nella Capitale c’era il Cagliari: «Noi arrivammo il venerdì mattina e mio padre seppe che la squadra di Scopigno si sarebbe allenata all’Acqua Acetosa nel pomeriggio in vista della partita contro la Lazio», ricorda. «Sulle prime, papà non voleva portarmi all’allenamento. Disse che per me sarebbe stato meglio restare in hotel a riposarmi. Ma insistetti e, alla fine, andai con lui».

Racconti quel pomeriggio.

«A prescindere da quel che mi successe, fu la vacanza più bella della mia vita».

Scherza?

«Affatto. Vedere anche solo allenarsi quella squadra con lo scudetto al petto era per tutti noi motivo d’orgoglio. Ricordo ancora il volto di mio padre mentre chiedeva gli autografi ai giocatori, a cominciare proprio da Riva».

Avrà sentito almeno dolore?

«Purtroppo sì. Una doppia frattura fa molto male».

Come accadde?

«In porta c’era Reginato, al tiro Gigi Riva. Sferrò un sinistro che ancora ricordo partire. Toc : un rumore sordo. Un missile a centoventi chilometri all’ora che gonfiò la rete. Io ero dietro e fui colpito al braccio destro. Mammamia: sul momento piansi. Il primo a soccorrermi fu Angelo Domenghini. Fui portato negli spogliatoi e, alla prima visita, il medico sociale del Cagliari Augusto Frongia riscontrò la doppia frattura».

Fu portato all’ospedale?

«Al San Giacomo, presidio che non esiste più,con l’Alfetta verde del 113. Ricordo la corsa, anche quello fu uno dei momenti più emozionanti».

Quali cure le praticarono?

«Mi tennero lì per due giorni. Il sabato Renato Ziaco, medico della Lazio, mi applicò il gesso».

Riva andò a trovarla?

«Me lo promise all’Aqua Acetosa. E si presentò puntuale il sabato sera, assieme al presidente Andrea Arrica. Si scusò, poi scherzò con me. Mi chiese se desiderassi qualche giocattolo in particolare ma gli risposi che ne avevo già tanti».

Quando la dimisero?

«La domenica di Lazio-Cagliari. Era il 4 ottobre 1970. Io e la mia famiglia, che saremmo comunque andati allo stadio, fummo presi in consegna dal giornalista di Paese Sera Pierluigi Pini, il quale raccontò “Una domenica con Danilo”. Ci portò in ristorante e poi all’Olimpico in tribuna Monte Mario: finì 4-2 per il Cagliari. Al 23’ del primo tempo stavamo già avanti di due reti. Al rientro in campo delle squadre, nella ripresa, donai un fiore a Riva. Che bel Cagliari era quello».

Ma la sua giornata da star non è finita con il 2-4.

«A fine gara andammo negli spogliatoi. C’era, e volle sincerarsi delle mie condizioni, il presidente della Figc Artemio Franchi. Dagli spogliatoi della Lazio uscì anche Giorgio Chinaglia per salutarmi. Quindi mi fecero entrare nello spogliatoio del Cagliari. I calciatori si stavano facendo la doccia e il vapore sembrava nebbia da quanto era fitto. Mi chiamò ancora Domenghini e mi regalò il pallone del match: provai a farlo autografare da tutti i rossoblù, ma era stato ricoperto di grasso, come si usava allora, e la penna scivolava sul cuoio».

Conserva ancora quel regalo?

«Mia madre mi diceva sempre di custodirlo, io ci giocai con i miei amici. Insomma, a differenza degli autografi che mio padre richiese ai giocatori all’Acqua Acetosa, conservati gelosamente da mia madre e poi da me, non esiste più».

Per che squadra tifa?

«Mi pare scontato: per il Cagliari».

Il suo ricordo di Riva.

«La disponibilità, l’umiltà. Parliamo di un campione vero. In fondo, anche quando mi ha chiamato qualche anno fa ha dimostrato di esserlo».

