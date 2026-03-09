Un missile a Camaiore: Ganna vola a 57 km/h! 

Una velocità simile alla Tirreno Adriatico non era mai stata registrata. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ha vinto la prima tappa, una piatta cronometro di 11,5 km a Lido di Camaiore-Lido di Camaiore, volando alla media record di 56,868 km/h. Per gli amanti delle statistiche, gli è stata accreditata una potenza media di 502 watt sprigionati durante i 12’08” di sforzo. Il piemontese della Ineos Grenadiers, vestito di tricolore come vuole la sua condizione di campione d’Italia della specialità, ha preceduto l’olandese e compagno di squadra Thymen Arensman di 22” e il tedesco Max Walscheid (Lidl- Trek) di 26”, indossando la maglia Azzurra di leader.

Tra i presunti uomini di classifica, i migliori sono stati Primoz Roglic (Red Bull-Bora) 7° a 30”, Ethan Hayter (Soudal-QuickStep), 8° a 32”, Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) e 33”, Isaac Del Toro (Uae) a 34” e Giulio Pellizzari (Red Bull) a 37”. Oggi scintille nella Camaiore-San Gimignano (206 km) con Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert attesi protagonisti.

Volata in Francia

Il tedesco Max Kanter (Xds Astana) ha invece vinto in volata la seconda tappa della 84ª Parigi-Nizza, Epone-Montargis di 187 km. Luke Lamperti (EF) resta leader di una classifica che sarà rivoluzionata oggi dalla cronosquadre di 23,5 km (con tempi individuali) da Cosne-Cours-sur-Loire a Pouilly-sur-Loire. ( c.a.m. )

