Un miracolo di vita nel reparto chiuso 

Il 22 marzo Simona Demurtas avverte le prime contrazioni regolari. Ha di fronte un’alternativa. Andare subito a Cagliari o recarsi prima a Lanusei dove aveva già un tracciato programmato e partire poi per il capoluogo. Demurtas opta per la seconda possibilità. All’ospedale lanuseino la situazione precipita. Dal tracciato il ginecologo nota importanti decelerazioni nel battito cardiaco del bambino. Simona inizia ad avere dolori atroci ed emorragie. L’ecografia è d’obbligo. La tensione nell’aria fa capire alla mamma che qualcosa sta volgendo al peggio. I medici valutano un cesareo di urgenza perché c’è una lacerazione della placenta. «E così nel reparto di ostetricia e ginecologia dove da oltre un anno non nasce nessuno, sono costretti a farmi partorire per salvarci – racconta Demurtas – io e Giuseppe Francesco dobbiamo la vita alla prontezza e alla preparazione del reparto».

La gioia per la nascita di un bimbo stava per trasformarsi nella più dolorosa delle tragedie. Solo la professionalità dei medici del Nostra Signora della Mercede ha evitato la morte di Simona Demurtas, 40 anni vicesindaco di Jerzu, e del suo piccolo. I miracoli accadono. Anche nei presidi di periferia a perenne rischio chiusura.

La vicenda

Lontani

Mamma e figlio sono stati insieme dopo il parto solo per 20 ore. Senza alcun pediatra in servizio il bambino è stato trasferito a Nuoro. Le disgrazie non vengono mai sole. Venerdì 24 a Simona viene diagnosticata un’embolia polmonare. «Sabato 25 anche io sono stata trasferita a Nuoro perché Lanusei sabato non garantiva più la presenza di un cardiologo in turno. La cosa più assurda è che sia io sia il bambino siamo nello stesso ospedale ma non ci possiamo vedere, fino a che non potrò alzarmi e andare da lui». La mamma si rivolge all’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria: «La invito a venire a Lanusei, e guardare in faccia me, mio figlio e tutto il personale del reparto di ostetricia al quale dobbiamo la vita e dire in scienza e coscienza come avrebbe reagito se al mio posto ci fosse stata sua moglie, sua figlia, o una persona a lei cara».

