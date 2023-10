Un milione per strade e servizi sociali 

Oltre un milione di euro in più nelle casse comunali di Villasor. A raccontarlo è il sindaco Massimo Pinna, pochi giorni dopo l’ultimo consiglio comunale. Proprio in occasione dell’ultima seduta pubblica nell’aula consiliare del castello Siviller, i presenti hanno votato per approvare (non tutti, però) le variazioni di bilancio che peseranno sulle strade del paese, ma anche sui servizi sociali. In parte serviranno per rimediare ai danni della pioggia e del forte vento che colpirono il paese nel 2020.

Il sindaco

«Sono tutti accertamenti in entrata, dunque soldi in più da investire», precisa il primo cittadino. «Abbiamo 45mila euro in più da spendere nei servizi sociali. I soldi arrivano in questo caso dal fondo di solidarietà e sono destinati al potenziamento dei servizi». I 45mila sono preventivati anche per il 2024 e il 2025. Per il servizio di trasporto disabili si annoverano 48mila euro in bilancio triennale, da dividere anno per anno. A bilancio ora ci sarebbero anche 80mila euro per aumentare gli spazi per le salme nel cimitero.

Le strade

Più volte l'amministrazione aveva annunciato che sarebbero intervenuti su sei chilometri di asfalto del centro urbano con un progetto milionario. «Allo stato attuale abbiamo già un milione e 400 mila euro a bilancio», spiega il sindaco. «I lavori non sono ancora partiti. Sono in ritardo per via di lungaggini burocratiche, lo avevamo già spiegato». Galeotti anche i lavori per l’installazione della fibra che hanno provocato vistosi “tagli” nelle strade. «Non avrebbe avuto senso asfaltare e poi tagliare», aveva aggiunto Pinna. «Ora la Regione ci ha assegnato altri 300mila euro, raggiungendo un milione e 700mila euro. Bisogna pazientare ancora un poco, ma i risultati ci saranno e potranno goderne tutti». Sempre a proposito di strade, però, la Regione, attraverso la protezione civile, avrebbe concesso un altro contributo da 500mila euro. «In questo caso, il mezzo milione, non sarà da utilizzare sul centro, ma nelle strade periferiche». E sempre Pinna spiega anche i motivi dietro questo finanziamento. «Nel 2020 a Villasor un’alluvione aveva comportato dei danni ingenti. All’epoca avevamo agito con fondi di bilancio e un piccolo contributo sempre regionale. Erano operazioni di somma urgenza, ma che non avevano risolto la situazione».

Il voto

Astenuti dalla votazione i consiglieri di minoranza guidati da Efisio Pisano. «Una scelta dettata dall’impossibilità di saperne di più», dichiarano, «in particolare sui 500mila euro, neanche di un eventuale studio di fattibilità».



