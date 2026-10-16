Un milione per rinnovare il campo da calcio 

Un milione per ristrutturare il campo da calcio, migliorare l’efficienza energetica degli spogliatoi e rendere la struttura più accessibile. A Sestu si avvicina una nuova fase per il progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo comunale di via Bologna, all’angolo con corso Italia, grazie a un finanziamento regionale. Le risorse sono ora nella disponibilità del Comune, ma per l’avvio dei lavori sarà necessario attendere ancora. «Siamo nella fase iniziale di un percorso rigoroso: l’obiettivo prioritario è completare celermente tutti i passaggi propedeutici per arrivare a bandire la gara per l’affidamento dei lavori entro la fine dell’anno», dice Matteo Taccori, consigliere con delega ai Lavori pubblici.

La riqualificazione

«Vigilare sul rispetto delle tempistiche e sulla qualità delle procedure sarà il nostro compito principale, per far sì che questa importante risorsa pubblica si trasformi presto in un servizio moderno, sicuro e fruibile da tutta la cittadinanza». Il percorso è iniziato nell’ottobre 2024, con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte della Giunta guidata dall’ex sindaca e ora assessora Paola Secci, necessario per partecipare, lo scorso anno, al bando regionale rivolto agli enti locali per la riqualificazione degli impianti sportivi. Nel frattempo l’amministrazione ha affidato la progettazione definitiva-esecutiva, che sarà consegnata a breve.

La procedura

Il progetto prevede il rifacimento del terreno di gioco con un manto in erba sintetica, l’efficientamento energetico delle strutture, l’adeguamento degli accessi e delle recinzioni e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Secondo il programma, l’intervento sarà suddiviso in due lotti funzionali. Il Comune intende avviare la procedura per individuare l’impresa che realizzerà il primo stralcio di lavori entro il 2026, con l’affidamento il prossimo anno. Il finanziamento copre l’intero importo previsto per i lavori. Le risorse sono state ripartite in due annualità, con 500 mila euro per il 2026 e altrettanti nel 2027. L’obiettivo è attendere la fine dei campionati, a giugno, prima di aprire il cantiere per limitare così le interferenze con le varie società sportive che utilizzano il centro. «È importante ristrutturare un impianto storico come il comunale nel quale si allenano atleti di tutte le età, tra cui tantissimi bambini», dichiara Mario Alberto Serrau, assessore allo Sport. «Come Amministrazione ci siamo dotati di una serie di strumenti che ci permettono di intercettare i finanziamenti. L’obiettivo è agire su tutte le strutture sportive che necessitano di ammodernamenti».

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