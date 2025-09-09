Un milione per rifare l’ex scuola Dante 

Via libera alla rigenerazione urbana dell’ex scuola Dante e degli spazi pubblici adiacenti. Ora è ufficiale: al Comune di Quartucciu arrivano 900mila euro di finanziamento dalla Regione.

Il nuovo giardino

Il progetto prevede la demolizione delle vecchie strutture per dare più spazio al verde con nuovi alberi, panchine, zone relax e lettura, oltre ovviamente alla riqualificazione degli edifici che saranno messi a disposizioni delle associazioni di volontariato. Si chiamerà “Il giardino della scuola” per richiamare le sue origini, ovvero la vecchia scuola Dante, poi diventato centro sociale. Attualmente la struttura ospita la sede della associazione di volontariato protezione civile “Corpo Regionale Volontari del Fuoco ODV” oltre a un campo da calcetto ormai dismesso.

Il Municipio ha ottenuto un finanziamento regionale da 900mila euro al quale dovrà aggiungere poco più di 100mila euro per coprire l’intero importo del progetto che è stimato in un milione. I fondi regionali sono arirvati dal bando per “Interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla riqualificazione e al riordino degli ambiti urbani” del 2023 al quale l’amministrazione comunale ha partecipato.

Il Comune

Soddisfatto l’assessore Walter Caredda: «L’ottenimento di questo finanziamento è la dimostrazione che se l’amministrazione comunale ha dei progetti pronti si possono ottenere ottimi risultati per la comunità – sono le sue parole –. Si tratta di un compendio che già ospita servizi e attività di interesse collettivo da riqualificare, anche attraverso l’introduzione di aree verdi aperte al pubblico, al fine di favorire la rigenerazione urbana dell’ambito in cui è inserito. Non ci saranno aumenti di volumetrie, anzi attraverso la demolizione di alcuni degli edifici attualmente presenti all’interno dell’area d’intervento, lo spazio pubblico all’aperto potrà essere incrementato dagli attuali 990 ai 1350 metri quadri sistemati a verde».

Un polo sociale

Giardino ma non solo, gli edifici ristrutturati saranno infatti messi a disposizione delle associazioni di volontariato: «Vogliamo così dare vita ad un polo di attività di volontariato, sociali, culturali e ludico-sportive inclusivo, accogliente e sicuro», spiega ancora Walter Caredda, «capace di configurarsi come luogo di incontro della popolazione residente nelle sue vicinanze e non solo. Intendiamo anche migliorare le condizioni di lavoro e di operatività dell'associazione di volontariato di Protezione Civile, attualmente ospitata nel piccolo edificio lungo via Quartu che riteniamo una presenza determinante al fine di assicurare un livello di controllo quotidiano capace di migliorare la sicurezza per tutti, trasferendola in una aula ubicata al piano terra dell’edificio dell’ex scuola».

