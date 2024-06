Un milione per lo stadio, sì al progetto 

Tutto pronto per il restyling dell’impianto sportivo Generale Porcu di via della Resistenza. Un intervento annunciato lo scorso anno, al centro del progetto già approvato dalla Giunta comunale di Selargius e che ha incassato anche il sì definitivo dell’ufficio tecnico del Municipio.

A disposizione c’è il finanziamento incassato dal Comune, 1 milione di euro del Pnrr, destinato a far rinascere il campo da calcio principale, insieme al campetto accanto che sarà trasformato in un playground in erba sintetica e agli spogliatoi da anni inagibili. «A breve potranno partire gli interventi che ci consentiranno non solo di rendere il complesso comunale più efficiente e sostenibile, ma anche di dare risposte concrete alle tante società sportive e a tutta la cittadinanza», avevano annunciato pochi giorni fa il sindaco Gigi Concu e l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas, «andando anche a incentivare l’inclusione sociale, che rappresenta certamente un valore aggiunto dello sport».

