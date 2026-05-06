Un milione per l’erba del Vanni Sanna 

Un milione di euro per rifare il manto erboso dello stadio Vanni Sanna. Arrivano in dote nelle casse di Palazzo Ducale dalla variazione di bilancio regionale varata dopo l’accordo Stato-Regione, un investimento che manderà in soffitta l’attuale campo della Torres, in condizioni a dir poco disastrate. Un finanziamento ricevuto, riferisce il sindaco, Giuseppe Mascia, “grazie alla sensibilità dell’assessore regionale del Bilancio e della Programmazione, Giuseppe Meloni”. I tempi realizzativi non sono però brevi. Serve intanto il via libera al disegno di legge e poi il classico iter amministrativo, coi lavori che dovrebbero iniziare alla fine del prossimo campionato quando, con 140mila euro, si interverrà per mettere in sicurezza il campo e rispettare le prescrizioni tecnico-federali. Come soluzioni per il manto la tipologia privilegiata è l’erboso naturale. «Per una serie di ragioni tecniche, economiche e, perché no, sentimentali- spiega Mascia- le soluzioni sintetiche o miste ci convincono meno». Le future operazioni porteranno, spiegano i tecnici, dopo la rimozione della superficie esistente, a una bucatura profonda, per rompere gli strati compattati dal calpestio, favorendo il drenaggio dell’acqua e lo sviluppo delle radici. In seguito la semina di un nuovo manto con sementi di qualità certificata e, infine, una palla che non rotola più su una superficie lunare. (e.fl.)

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