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Sassari.
07 maggio 2026 alle 00:34

Un milione per l’erba del Vanni Sanna 

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Un milione di euro per rifare il manto erboso dello stadio Vanni Sanna. Arrivano in dote nelle casse di Palazzo Ducale dalla variazione di bilancio regionale varata dopo l’accordo Stato-Regione, un investimento che manderà in soffitta l’attuale campo della Torres, in condizioni a dir poco disastrate. Un finanziamento ricevuto, riferisce il sindaco, Giuseppe Mascia, “grazie alla sensibilità dell’assessore regionale del Bilancio e della Programmazione, Giuseppe Meloni”. I tempi realizzativi non sono però brevi. Serve intanto il via libera al disegno di legge e poi il classico iter amministrativo, coi lavori che dovrebbero iniziare alla fine del prossimo campionato quando, con 140mila euro, si interverrà per mettere in sicurezza il campo e rispettare le prescrizioni tecnico-federali. Come soluzioni per il manto la tipologia privilegiata è l’erboso naturale. «Per una serie di ragioni tecniche, economiche e, perché no, sentimentali- spiega Mascia- le soluzioni sintetiche o miste ci convincono meno». Le future operazioni porteranno, spiegano i tecnici, dopo la rimozione della superficie esistente, a una bucatura profonda, per rompere gli strati compattati dal calpestio, favorendo il drenaggio dell’acqua e lo sviluppo delle radici. In seguito la semina di un nuovo manto con sementi di qualità certificata e, infine, una palla che non rotola più su una superficie lunare. (e.fl.)

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