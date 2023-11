Un milione per la seconda vita dello storico cinema Roma 

Un cinema che ha fatto storia, “Su cinema de Giuliettu Mereu”, l’imprenditore che negli anni Cinquanta aveva aperto anche “Su cinema becciu”, in via Ninasuni. Un passato che appare lontanissimo. L’ex cinema Roma, nel cuore del centro storico, diventerà forse fra un anno la sede de “La fabbrica della creatività e laboratorio delle arti”.

Dopo la bonifica del sito soprattutto dall’amianto e la messa in sicurezza della facciata (la spesa complessiva è stata di 100 mila euro), curata da una impresa di Sinnai, sono ora iniziati i lavori per la ristrutturazione del fabbricato con la momentanea chiusura di un tratto di via Colletta. C’è da spendere un milione di euro, arrivato attraverso un bando Pnrr. L’appalto è stato vinto da una impresa sarda.

Il progetto preliminare, redatto nel 2014, è stato attualizzato in questi ultimi mesi. Prevede la riqualificazione della struttura e la realizzazione di un grande spazio libero a doppia altezza. All'interno dell'edificio verranno lasciati a disposizione della comunità ampi spazi espositivi e laboratoriali. Si valuta anche la possibilità di trovare spazio anche per parte della biblioteca comunale. Al piano superiore verranno ricavate una serie di aule e un ampio spazio bar con terrazza.

La conclusione dei lavori è prevista entro il 2024. La facciata sarà semplice con ampie finestrature. La balconata verrà ripristinata con la conservazione anche della grande terrazza. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA