Un milione per la nuova biblioteca 

Se ne parla da anni ma adesso è arrivata la firma per il contratto d’appalto dei lavori in via Donizetti, nell’ex scuola materna San Salvatore, che ospiterà quella che sarà la nuova Mediateca comunale. L’edificio verrà completamente restaurato per la sua nuova destinazione. «Questo è un risultato fondamentale per la crescita di Sestu che unisce la rigenerazione urbana alla promozione culturale», afferma il consigliere con delega ai Lavori pubblici Matteo Taccori, «ho seguito il progetto insieme alla scorsa amministrazione di Paola Secci e all’ex assessore ai Lavori pubblici Emanuele Meloni». Un milione e cento mila euro la somma investita, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. «Si parte a settembre», afferma sicuro Taccori, «e i lavori proseguiranno sino al 2027».

L’iter

Il percorso per arrivare fin qui è stato lungo, come prevede la trafila per questi casi. Da tempo ormai era evidente a tutti che la vecchia sede della biblioteca in via Roma non è più adatta. La vecchia “Sa Domu Comunali” ha spazi troppo piccoli, con i libri che ormai sono ammassati negli scaffali anche su due o tre file. E spesso per gli eventi più partecipati il personale ha dovuto chiedere ospitalità alla più grande Casa Ofelia, o al nuovo Parco fluviale. Recentemente poi alcuni problemi d’infiltrazioni di umidità hanno anche costretto a chiudere per qualche giorno. Tutt’altra storia in via Donizetti. L’ex asilo da fuori sembra abbandonato. Ma ad uno sguardo più attento già si notano le nuove finestre, installate nel 2023, quando sono iniziati i primi lavori. Era stata anche dotata di un nuovo cappotto termico. Poi tutto si era fermato, per i tempi necessari ad avere i finanziamenti e disporre l’appalto.

La nuova sede

I lavori che inizieranno a settembre dovrebbero essere gli ultimi. La nuova sede invece potrà contare su ampie sale studio, tanto spazio per accogliere sia i bambini che gli adulti. Essendo una mediateca, non mancheranno anche cd e dvd, e i computer per navigare online.Mentre il giardino potrà ospitare degli eventi. E la vecchia sede in via Roma? Non è ancora certo, ma potrebbe ospitare un museo sulla storia di Sestu.«Seguiremo con attenzione i lavori auspicando che vengano rispettati i tempi, ma ancora più confidiamo nella loro assoluta qualità perché la Mediateca possa diventare un simbolo vivo della cultura a Sestu», conclude Taccori.

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