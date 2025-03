Un milione per la Feraxi-Costa Rei  

Quasi quindici milioni di euro per strade, sicurezza, turismo, scuola e sociale. Sono le somme che spenderà il Comune nei prossimi tre anni in base al bilancio di previsione approvato dal Consiglio (con l’astensione della minoranza). Bilancio che è stato illustrato in Aula dall’assessore Andrea Mura: «Puntiamo molto su sicurezza e manutenzione. Ci sono, ad esempio, 300mila euro per il rifacimento della rete stradale, 150mila euro per la videosorveglianza e altri 150mila per lavori urgenti alla caserma dei carabinieri. Tanti investimenti senza aumentare la pressione fiscale».

Altri numeri

Nel bilancio c’è anche un milione di euro a disposizione per il completamento della strada Feraxi-Capo Ferrato (ma i tempi si preannunciano ancora lunghi), 300mila per il campo sportivo comunale (che vanno ad aggiungersi agli ottocentomila dei lavori in fase di ultimazione e dunque non compresi nel bilancio di previsione), 433mila euro per il diritto allo studio (scuole, trasporti, mensa) e un milione e 580mila euro per il sociale (tra cui i fondi per l’assistenza domiciliare agli anziani).

«Nel 2025 – aggiunge Mura - ci aspettiamo di concretizzare e terminare alcune opere iniziate da tempo come l’asilo nido, la riqualificazione del campo sportivo, la manutenzione di alcune strade urbane e numerosi interventi su Costa Rei a partire dalla riqualificazione di piazza Bonaria».

Il dibattito

Dalla minoranza arriva qualche appunto sul campo sportivo («Sarebbe stato opportuno – suggerisce il capogruppo Gianfranco Sestu - richiedere dei finanziamenti per i lavori come hanno fatto altri Comuni e non accendere un mutuo») e tre emendamenti. «Proponiamo con un primo emendamento – dice Francesca Mattana – l’acquisizione di aree parcheggi nel centro storico con 80mila euro che possono essere recuperati da altri capitoli di spesa che abbiamo indicato». E poi 120mila euro l’anno per tre anni per i marciapiedi a Costa Rei e la concessione di contributi per il rifacimento delle facciate nel centro storico e in via Roma (120mila euro in tutto). «Li abbiamo presentati – dice ancora Mattana – perché ad esempio per il centro storico questo è il momento giusto per scommetterci e valorizzarlo».

Il dialogo

Tutti e tre gli emendamenti sono stati respinti dalla maggioranza «ma abbiamo apprezzato – chiarisce l’assessore Mura – il contributo dei colleghi di opposizione. Gli emendamenti sono stati respinti solo per indisponibilità di fondi, a breve valuteremo assieme la fattibilità degli interventi richiesti in particolare sulle proposte relative ai marciapiedi di Costa Rei e all’individuazione di nuove aree per i parcheggi».

Per il sindaco di Muravera Salvatore Piu «questo bilancio rispetta gli equilibri di legge e risponde alle esigenze della comunità. Investiamo su opere attese da anni e rafforziamo i servizi essenziali, senza gravare sui cittadini».

