Un milione per la cittadella dello sport 

Un milione di euro per la cittadella dello sport. La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo di adeguamento e ampliamento degli impianti sportivi esistenti attraverso la realizzazione degli interventi finalizzati alla nascita di un vero e proprio polo sportivo e di aggregazione giovanile. «È un altro importante obiettivo raggiunto - dice il sindaco Umberto Oppus - adesso attendiamo il parere del Coni per passare alla fase esecutiva e all’appalto».

L’obiettivo

A disposizione del Comune c’è il finanziamento di un milione di euro stanziato dalla Regione per realizzare il progetto che prevede la sistemazione dell’area sportiva, la conversione del bocciodromo in palestra polivalente, la realizzazione di un nuovo piccolo bocciodromo e di nuovi campi per padel, tennis e calcetto. Verrà costruita inoltre una grande palestra polivalente e una palestra per il fitness (gli attrezzi già presenti nelle attuali strutture saranno spostati dall’ex mercato civico al nuovo edificio). Nelle prossime settimane inizieranno i lavori per quello che potrà, anzi dovrà rappresentare, la rinascita sportiva ma anche sociale e aggregativa dell’ex Ducato. «Abbiamo deciso di investire importanti risorse sull’edilizia sportiva per dare la possibilità ai cittadini, giovani e meno giovani, di praticare le loro attività e coltivare le loro passioni senza essere costretti ad allontanarsi dal paese», sottolinea Umberto Deidda, vicesindaco e assessore con delega allo Sport.

Il nuovo stadio

Due anni fa, proprio nel centenario della nascita di Renato Raccis, il primo bomber sardo della Serie A al quale è dedicato lo stadio di Mandas, la Giunta aveva approvato il progetto preliminare finalizzato all’ampliamento e alla valorizzazione dell’intera area sportiva. Progetto preliminare, ora diventato definitivo, che attende solamente le autorizzazioni del Coni per dare l’avvio al cantiere e quindi per mettere in moto le ruspe. Lo stadio, interamente rinnovato, manterrà il nome di Raccis. Sono diverse le iniziative programmatiche portate avanti dall’amministrazione per omaggiare il bomber originario di Mandas. Nella casa dove, il 17 giugno 1922, è nato, verrà realizzata la Casa museo Raccis che custodirà cimeli, maglie, trofei e ospiterà una sala multimediale dove trasmettere i cinegiornali dell’epoca dedicati al bomber del Livorno e del Milan. Progetto finanziato dal Consiglio regionale (stanziati 500.000 euro) per omaggiare un calciatore che con le sue gesta ha dato lustro al paese dell’alta Trexenta e all’intera Sardegna.

