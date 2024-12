Un milione per il post alluvione 

Una boccata d’ossigeno per le imprese colpite dall’alluvione della notte tra il 26 e il 27 ottobre. La Giunta regionale ha deliberato 9 milioni e mezzo di euro per aiutare i territori colpiti dal terribile acquazzone nell’Isola e di questi 995mila andranno a San Gavino. Nel dettaglio: 75mila euro sono destinati agli interventi strutturali per danni al patrimonio pubblico, 120mila per i primi interventi urgenti e 800mila euro per contributi ai cittadini e alle imprese che hanno subito danni. Queste somme potranno essere incrementate in futuro, ma rappresentano un primo importante intervento.

Il Comune

Saluta con entusiasmo l’arrivo di questi fondi il sindaco Stefano Altea: «A dimostrazione dell’impegno e attenzione da parte dell’amministrazione comunale e regionale riguardo all’evento calamitoso di ottobre, al nostro Comune è stata attribuita la somma complessiva di 995mila euro per il 2024. Come specificato, queste risorse potranno essere oggetto di incremento con prossimi provvedimenti di natura finanziaria per il 2025. In particolare, soprattutto la somma di 800mila euro riservata a privati e aziende può rappresentare un valido aiuto per superare le enormi difficoltà derivanti dall’alluvione. Questo risultato è la tangibile prova dell’attenzione della Giunta regionale e in particolare dell’assessora Rosanna Laconi per il nostro territorio e le nostre imprese».

I danni

A San Gavino una delle zona più colpite è la zona artigianale che ospita 30 imprese, a ridosso del rio Malu che ha esondato per la seconda volta dopo il terribile ciclone Cleopatra del 2013. I danni in alcuni casi arrivano anche a 500mila euro. «Considerato l’importo destinato ad aziende e privati – rimarca Walter Piras, titolare dell’azienda Atlas, che si trova nella zona artigianale – per San Gavino è sicuramente un piccolo e importante aiuto e spero vengano stanziate altre risorse. Nella mia azienda i danni materiali sono di 135mila euro».

I ritardi

Intanto mette l’accento sulle diverse criticità il consigliere comunale del gruppo “San Gavino al centro” Nicola Ennas, che già aveva denunciato i ritardi di due mesi nello smaltimento dei rifiuti speciali nella zona artigianale (alcuni si trovano ancora lì): «Il Comune può alleviare la perdita anche abbattendo le imposte Imu e Tari, mentre per il contributo della Regione servono tempi ragionevoli. Inoltre il Comune ha affrontato un costo per lo smaltimento dei rifiuti speciali che non deve ricadere sui cittadini: sarebbe l'occasione per una bonifica dell’area dai rifiuti trasportati e prodotti con questo contributo».

