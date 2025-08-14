Un milione per il nuovo deposito Arst 

I parcheggi nei pressi dell’ospedale di Lanusei sono un inferno di lamiere. Trovare un posto libero equivale sempre a un’impresa. Aggiungeteci pure i pullman in manovra e il quadro è completo. Presto però qualcosa cambierà visto che la Regione ha stanziato un milione di euro per costruire il nuovo deposito Arst sulla circonvallazione est in un’area già di proprietà dell’azienda, nei pressi del liceo artistico e dell’istituto geometri. I pullman dunque spariranno dall’area del Nostra Signora della Mercede e quegli spazi, aggiunti ad altri, diventeranno posteggi.

Soddisfatti

«Questo importante risultato – commenta il sindaco Davide Burchi – è frutto di numerose interlocuzioni con l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Antonio Piu, e con il suo consulente Serafino Pischedda, che ringrazio per l’impegno e la disponibilità dimostrati» Soddisfatto anche il consigliere regionale dem Salvatore Corrias. «Lo stanziamento – osserva – testimonia la forte attenzione dell’amministrazione regionale alle necessità del territorio. A questo finanziamento ne seguirà un altro, funzionale alla creazione di altre aree di sosta sia in centro abitato che all’ospedale».

Iter sofferto

Ottenere il milione di euro non è stato semplice. «Il lavoro – ricorda Burchi – è iniziato tempo fa, valutando inizialmente lo spostamento dell’Arst dall’attuale deposito nei pressi dell’ospedale all’autoparco Anas. Dopo che Anas ha confermato la disponibilità solo per parte della struttura e non per l’autoparco, abbiamo deciso di puntare sulla costruzione di un nuovo deposito in un’area Arst già disponibile». A marzo il tavolo decisivo, alla presenza dell’assessore Piu, dell’assessore regionale dei Trasporti Barbara Manca, dei direttori generali dei due assessorati e del direttore centrale di Arst, Carlo Poledrini. «In quell’occasione, pur non essendoci margini per inserirlo nella finanziaria – dichiara il sindaco di Lanusei – l’assessore Piu si è impegnato personalmente a reperire le risorse - impegno che ha mantenuto - in occasione della legge di stabilità.Per questo il ringraziamento va condiviso tra l’assessore Piu, l’Arst, l’assessora Manca e l'amministrazione comunale per la collaborazione e la volontà di trovare soluzioni concrete per Lanusei».

La realizzazione dell’opera, che vedrà il Comune di Lanusei impegnato come Stazione appaltante, «consentirà – conferma Davide Burchi – di liberare l’area dell’ospedale dalla situazione di traffico attuale, migliorando l’accessibilità e la sicurezza della zona.Un passo avanti importante per migliorare la logistica e i servizi di trasporto nel nostro territorio». Anche il circolo tematico del Pd “Lanusei chiama Ogliastra” saluta con favore «l'approvazione del finanziamento di un milione di euro per la realizzazione del nuovo deposito dell'Arst a Lanusei, approvato ieri con la Legge di assestamento e condivide la soddisfazione con Salvatore Corrias «che lo ha fortemente voluto».

RIPRODUZIONE RISERVATA