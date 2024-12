Un milione per il complesso sportivo “Tonino Tiddia” 

Con la firma apposta sulla convenzione di finanziamento tra Comune e Regione, il complesso sportivo “Tonino Tiddia” di Pabillonis segna la sua rinascita da un milione di euro. Il finanziamento regionale permetterà il totale rifacimento della pista di atletica leggera a sei corsie, l'adeguamento, ammodernamento ed efficientamento energetico degli spogliatoi, con realizzazione di copertura fotovoltaica e installazione di nuove torri faro Led per l'illuminazione del campo da calcio erboso. La partenza dei lavori, nel cronoprogramma, è fissata all’aprile 2025; la durata sarà di 28 mesi; la conclusione: entro dicembre 2026; il collaudo a gennaio 2027.

L’investimento, interamente coperto dalla Regione, è suddiviso in 35mila euro nel 2024, 365mila nel 2025, e 600mila nel 2026.

«Questo intervento – sottolinea il sindaco, Riccardo Sanna – non solo migliorerà le infrastrutture sportive ma rappresenta anche un’occasione di crescita culturale e sociale per il paese». Crescita che interessa direttamente la società “Atletica Pabillonis”: presieduta da Andrea Lisci, è attiva da 20 anni e conta una media di 70 iscritti; è inclusiva e forma atleti che partecipano a gare sia nazionali che internazionali. «I risultati ottenuti dagli atleti della società – rivendica l’assessore allo Sport, Marco Sanna – hanno contribuito in modo decisivo a ottenere questo finanziamento importante e necessario. Dopo un secondo tentativo, siamo finalmente riusciti ad accedere alle risorse. Gli atleti meritano di allenarsi su una pista adeguata e in spazi funzionali. Con questo finanziamento, potremo finalmente dotarci di un impianto che consentirà di praticare ogni disciplina dell’atletica leggera, una risorsa fondamentale non solo per la società sportiva ma per l’intera comunità».

Non vengono dimenticate, nel finanziamento, le altre realtà sportive locali: «Abbiamo già investito nel tennis e nel calcio, mantenendo in ordine il manto erboso», aggiunge Marco Sanna. «Ora si procede con altri interventi».

Nicola Atzeni, presidente della società calcistica ammette che «con il nuovo impianto di illuminazione potremmo giocare in notturna: ora siamo costretti a farlo nel primo pomeriggio».

Inoltre, conclude l’assessore, «le palestre sono state dotate delle attrezzature necessarie. Ora, con il prossimo bilancio, ci concentreremo sul tiro a volo, che necessita di interventi per migliorare la struttura e garantire l’accessibilità per le persone con disabilità».

