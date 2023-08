Un milione per il centro polisportivo 

Un centro polisportivo a Su Fundali con la riqualificazione del campo da calcio, la costruzione di una pista di atletica, di un campo di padel e uno di calcetto. Il Comune di Gonnesa ha affidato la progettazione per il nuovo centro sportivo, un intervento da un milione di euro che sarà finanziato con un mutuo a tasso zero da richiedere al credito sportivo. Opere attese da tempo, in particolare per quanto riguarda la manutenzione del campo da calcio e il rifacimento del manto. «L’idea che abbiamo per Su Fundali è quella di trasformare l’area in un centro polisportivo: c’è da sistemare il campo sportivo con il manto in erba sintetica - dice il sindaco Pietro Cocco - e poi l’impianto fognario ed elettrico, rifare i servizi igienici e abbattere le barriere architettoniche. Costruiremo una pista d’atletica di 100 metri, un campo da padel e un campo da calcetto Contiamo di appaltare i lavori nel giro di pochi mesi». Per interventi su strutture sportive il Comune partecipa anche ad un bando del Pnrr con un progetto da 700 mila euro. (a. pa.)

