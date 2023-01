Un milione per i nuovi parcheggi  

Parcheggi in città: si cambia metodo. L’amministrazione ha incaricato un’azienda specializzata di studiare un progetto per la creazione di nuove aree di sosta automatizzate, in centro e in prossimità delle spiagge. Una piccola rivoluzione che modificherà le abitudini degli automobilisti. La ParkService di Viterbo ha prodotto un piano da poco meno di un milione di euro per la realizzazione di una decina di aree di sosta gestite da sistemi innovativi che, come riferisce l’assessore all’Urbanistica Emiliano Piras, «saranno in grado di azzerare gli abusi e di praticare tariffe speciali ai residenti».

Le novità

I parcometri andranno in pensione, al posto dei vecchi dispositivi ci saranno delle sbarre dotate di occhi elettronici, in grado di riconoscere il veicolo. «Vogliamo far pagare il giusto a tutti, – prosegue Piras - con un occhio di riguardo per alcune categorie. Innanzitutto i residenti che potranno avere tariffe agevolate». Secondo i calcoli della ParkService, nel Piazzale della Pace gli incassi aumenterebbero del 50 per cento. Ma il sistema di automazione con telecamera potrebbe essere installato pure nei parcheggi oggi liberi dei due ospedali cittadini. «Stiamo valutando, – si limita a dire l’assessore all’Urbanistica, – per il momento si tratta di uno studio, perché il nostro sistema di sosta è fin troppo datato». Resta in piedi l’ipotesi di scavare sotto Piazza della Mercede e sotto il Piazzale della Pace, riesumando un vecchio progetto mai andato in porto per gli alti costi. «Abbiamo avuto interlocuzioni preliminari, – conferma Emiliano Piras – ma è un piano che si può fare solo attraverso un project financing. Un parcheggio interrato costa circa 30 mila euro a posto auto. Per 300 stalli sarebbero necessari dai 9 ai 10 milioni di euro». Purtroppo aree di proprietà pubblica non ce ne sono e in estate il problema dei parcheggi diventa ancora più evidente. «Pubblicheremo un avviso rivolto ai privati – annuncia Piras – perché mettano a disposizione delle aree per parcheggi stagionali».

Il piano

Il Comune ha a disposizione un Piano della mobilità urbana firmato da Willi Hüsler, ingegnere svizzero docente della Facoltà di Architettura, tra i massimi esperti in Europa. L’allora sindaco Mario Bruno aveva affidato a lui il compito di ripensare e migliorare la qualità e la sicurezza del traffico in città. «Abbiamo già preso in mano lo strumento, cercheremo di dare impulso a quel progetto. I tempi sono maturi visto che la circonvallazione sta prendendo forma».